Что это было? В Ленинском районе Крыма незнакомец ворвался ночью в дом — избил хозяев, разбил телефоны и ноутбук

В результате мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что неизвестный в маске проник в дом к жителям Ленинского района, где нанес им телесные повреждения и разбил имущество.
В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от 38-летней местной жительницы и ее 46-летнего сожителя о том, что в ночное время неизвестный мужчина в маске, ворвавшись в дом, нанес им телесные повреждения, а также повредил их мобильные телефоны и ноутбук, разбив об пол. В настоящее время полицейскими проводится проверка, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего, — сообщили детали странной истории в пресс-службе МВД по Республике Крым.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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