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Новости Республики
Что это было? В Ленинском районе Крыма незнакомец ворвался ночью в дом - избил хозяев, разбил телефоны и ноутбук
фото: pikist.com

Что это было? В Ленинском районе Крыма незнакомец ворвался ночью в дом — избил хозяев, разбил телефоны и ноутбук

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:07 08.04.2025

В результате мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что неизвестный в маске проник в дом к жителям Ленинского района, где нанес им телесные повреждения и разбил имущество.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от 38-летней местной жительницы и ее 46-летнего сожителя о том, что в ночное время неизвестный мужчина в маске, ворвавшись в дом, нанес им телесные повреждения, а также повредил их мобильные телефоны и ноутбук, разбив об пол.  В настоящее время полицейскими проводится проверка, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего, — сообщили детали странной истории в пресс-службе МВД по Республике Крым. 

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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