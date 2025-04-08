Что это было? В Ленинском районе Крыма незнакомец ворвался ночью в дом — избил хозяев, разбил телефоны и ноутбук

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от 38-летней местной жительницы и ее 46-летнего сожителя о том, что в ночное время неизвестный мужчина в маске, ворвавшись в дом, нанес им телесные повреждения, а также повредил их мобильные телефоны и ноутбук, разбив об пол. В настоящее время полицейскими проводится проверка, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего, — сообщили детали странной истории в пресс-службе МВД по Республике Крым.