Что именно отберут у украинских олигархов, полуолигархов и недоолигархов в Крыму. Полный список

Государственный Совет Республики Крым внёс изменения в Постановление ГС РК «О вопросах управления собственностью Республики Крым», дополнив перечень национализированного имущества новыми объектами движимого и недвижимого имущества. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, в обновленный список включено имущество ряда враждебных нам физических лиц и предпринимателей на южном берегу Крыма, в Ленинском районе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе.

Полный перечень национализированного имущества размещён на сайте Государственного Совета Республики Крым — в ПОСТАНОВЛЕНИИ Госсовета РК.

Вкратце, кто и что в этом «черном списке»…

Украинская певица Джамала, она же Джамаладинова Сусана Алимовна. В отношении этой дамы в Крыму возбуждено уголовное дело, а сама она объявлена в розыск из-за распространяемой ею фейковой информации о Вооружённых силах России. В документе значится ВСЕ ее движимое и недвижимое имущество, а также два земельных участка и жилое здание в поселке Солнечногорсокое, под Алуштой, зарегистрированные на ее отца.

Также выявлено, что бенефициаром Центра дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште является депутат Броварской районной рады Киевской области и владелец множества компаний на Украине.

На территории Крыма велась деятельность украинской инвестиционной компании «Холдинговая компания «Киевгорстрой», 80% акций которой принадлежат Киеву. Имущество компании также планируется к национализации.

Небезизвестный в Крыму Арсений Яценюк — бенефициар ООО «Антей 2012», которое является правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина.

В перечень включено и имущество семьи Лидии Котеляк — народного депутата Украины, ярой нацистки, возглавляющей организацию «Матери мобилизованных» и спонсирующей украинских силовиков на Донбассе. Её сын Игорь Котеляк — военнослужащий специализированного резерва главного управления разведки министерства обороны Украины, участвует в боевых действиях против России.

Парк-отель «ПОРТО МАРЕ» осуществляет денежные операции с юридическими лицами, зарегистрированными на Украине, учредителем которых является Вадим Вайспапир — гражданин Украины, поддерживающий преступный киевский режим и спонсирующий ВСУ.

Собственностью Крыма станет имущество и других юридических лиц, например, ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк».

В перечень также включены объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутынника и другим «соседям Зеленского» в Ливадии.

Работа по выявлению объектов, принадлежащих лицам, совершающим в отношении России недружественные действия, продолжается. Это дело непростое, запутанное, поскольку нацисты и их пособники пытаются замести следы, изменить юридическую составляющую, выводить активы с крымских предприятий. Несмотря ни на что, наша работа продолжается. Для нас в ней важна моральная составляющая. Нужно лишать людей, которые запятнали себя кровью наших ребят, любого, даже самого незначительного заработка, — прокомментировал Владимир Константинов.

Отметим, что в обновленном списке — сотни объектов! А сколько еще «тихой» украинской недвижимости и «негромкого» украинского бизнеса в Крыму осталось?