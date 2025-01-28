Что изменилось для севастопольцев в 2025 году: уход за людьми с инвалидностью и пожилыми гражданами

С 1 января 2025 года изменился порядок выплат по уходу за престарелыми и людьми с инвалидностью. Теперь ежемесячные выплаты в размере 1200 руб. трудоспособным гражданам, которые осуществляют уход за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) или лицами старше 80 лет, не производятся. Отделение СФР по Севастополю будет автоматически начислять эти средства в виде надбавки к пенсии гражданам, достигшим 80 лет, а также лицам, имеющим инвалидность I группы.

В то же время периоды ухода за людьми с инвалидностью I группы или лицами старше 80 лет по-прежнему будут учитываться в страховой стаж. За полный год ухода зачтется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Севастопольцам, которые в 2024 году ухаживали за указанными гражданами, периоды ухода будут автоматически установлены и учтены в индивидуальных лицевых счетах (ИЛС) не позднее марта 2025 года. Заявление для учета таких периодов подавать не нужно.

Начиная с 1 января 2025 года для учета таких периодов на ИЛС, севастопольцы в случае необходимости смогут подавать соответствующие заявления в региональное Отделение СФР. Если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, потребуется письменное подтверждение от самого получателя ухода или его законного представителя, или членов семьи. Фактические обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверждены актом обследования, проведенного представителями Отделения СФР по Севастополю.

Более подробную консультацию по учету периодов ухода в страховой стаж севастопольцы могут получить по телефону 8-800-100-00-01. Операторы второй линии из Отделения СФР по Севастополю принимают звонки с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 09.00. до 16.45 без перерыва. Звонки со всех телефонов бесплатны.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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