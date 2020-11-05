Что изменится в жизни россиян в ноябре: ипотека, льготы и дороги для животных

В ноябре 2020 года, сообщает РБК-Недвижимость , в силу вступают несколько законов, которые существенно изменят жизнь российских граждан. Они касаются кредитов на жилье, оплаты коммунальных услуг, дорожного строительства и льгот для предпринимателей.

Какие же законы начнут работать в последний осенний месяц?

За коммуналку можно будет меньше платить

С 7 ноября 2020 года вступит в силу закон, согласно которому в России уменьшат плату за коммунальные услуги, предоставленные с перерывами или некачественно. Таким образом, повысится ответственность управляющих компаний. Платежи можно будет снизить, если нарушения произошли по вине тех, кто отвечает за содержание и своевременный ремонт инженерных коммуникаций в многоквартирном доме. В этом случае управляющие компании должны будут самостоятельно компенсировать ресурсоснабжающим компаниям расходы, понесенные из-за изменения размера платы. Однако такой порядок действует лишь в том случае, если сама ресурсоснабжающая организация свои обязанности выполняла добросовестно.

Льготную ипотеку можно будет получить до июля 2021 года

С 5 ноября вступает в силу закон, согласно которому программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года. Жилищные кредиты на таких условиях выдаются на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма займа для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб. В других регионах — 6 млн руб. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам возмещает государство. Программа стартовала 17 апреля и изначально действовала до 1 ноября. Сейчас на нее приходится более 9% всех кредитов, которые люди берут на квартиры в новостройках.

Предприниматели не смогут подать заявление о налоговой отсрочке

В конце месяца, 30 ноября, завершается срок подачи заявлений о налоговой отсрочке для предпринимателей, которые пострадали в пандемию. Возможность оформления такой отсрочки в качестве меры поддержки отдельным категориям предпринимателей была введена постановлением правительства от 2 апреля 2020 года. Воспользоваться ею могли те, чья деятельность попала в сформированный правительством реестр наиболее пострадавших отраслей, преимущественно это компании в сфере туризма и гостиничного бизнеса, а также арендодатели, предоставившие арендаторам отсрочку по уплате по договорам аренды.

На российских дорогах появятся переходы для лосей

С 1 ноябре в России вступит в силу национальный стандарт, касающийся переходов для животных. После этого на дорогах должны начать появляться так называемые экодуки. Предполагается, что они снизят аварийность, связанную со столкновениями с животными, в том числе лосями, которые часто выбегают на дорогу. Кроме того, новые конструкции позволят обезопасить обитателей дикой природы.

Источник: РБК-Недвижимость