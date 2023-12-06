«Что мешает человеку быть счастливым?»: одиннадцатиклассники Севастополя написали итоговое сочинение

Сегодня одиннадцатиклассники прошли первое экзаменационное испытание – итоговое сочинение. Успешное написание итогового сочинения является обязательным условием допуска выпускников к государственной итоговой аттестации. Итоговое сочинение прошло в 64 образовательных организациях Севастополя.

Образовательный Центр «Бухта Казачья» посетил и. о. директора Департамента образования и науки города Севастополя Максим Кривонос.

Итоговое сочинение сегодня пишут 2 тысячи 335 севастопольских одиннадцатиклассников. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право написать изложение, в этом году шесть человек воспользовались таким правом. Итоговое сочинение выпускники пишут в своих школах, на базе каждой школы для проведения экзаменационного испытания были созданы специальные комиссии. Целью итогового сочинения является проверка способности выпускников аргументированно рассуждать по заданной теме, используя примеры из литературы. Из шести предложенных тем выпускники выбирают одну для своей творческой работы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора департамента образования и науки Максима Кривоноса.

В этом году выпускникам было предложено поразмышлять на одну из таких тем:

«Что мешает человеку быть счастливым?

«Согласны ли Вы с тем, что иногда надо смириться со своей судьбой?»

«Какая из тем М.Ю. Лермонтова Вам ближе: «Я ищу свободы и покоя» или «Так жизнь скучна, когда боренья нет»?»

«Какими качествами должны обладать люди, которые могут изменить мир к лучшему?»

«Может ли общение с природой изменить человека?»

«Литература и кино: соперничество или сотрудничество?»

Мне наиболее близки темы, связанные с духовно-нравственными ориентирами человека. Ведь по большей части русская литература и направлена на внутренние переживания человека, чувства, эмоции, нравственный выбор. Можно привести много аргументов из литературы на эту тему. Я считаю, что литературный опыт поможет и в реальной жизни, потому что самые яркие эмоции приходятся на период взросления человека, поэтому опыт литературных героев мне важен. Для меня самыми богатыми источниками аргументов являются «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского и «Отцы и дети» Ивана Тургенева, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ученика образовательного центра «Бухта Казачья» Егора Потапова.

Итоговое сочинение оценивается по системе «зачёт» — «незачёт». Для получения «зачёта» работа должна быть самостоятельной и иметь объем не менее 250 слов, а также соответствовать заявленной теме, содержать аргументацию из литературного источника и быть положительно оцененной по одному из таких критериев, как «Грамотность», «Композиция и логика рассуждения», «Качество письменной речи».

Результаты итогового сочинения станут известны до 20 декабря.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя