Что нужно проверить и какие могут быть подводные камни при покупке машины с рук — нотариусы подсказывают

В Федеральной нотариальной палате РФ рассказали «РГ», какие подводные камни могут ждать граждан при покупке автомобиля с рук. И такие камни вовсе не связаны с изношенной подвеской или уставшим двигателем. С этим как раз можно справиться. Самые опасные сегодня для покупателя авто подводные камни — юридические.

Есть целый ряд причин, по которым у владельца машины может быть ограничено право распоряжаться этим имуществом, — рассказывают представители нотариата. — Например, если автомобиль арестован судебными приставами за долги или если его собственник признан судом недееспособным или банкротом. Сделка с таким продавцом может быть признана судом недействительной

Еще один момент: если машина была приобретена продавцом в браке, то она является совместной собственностью супругов.

Следовательно, для продажи этого имущества совладельцу нужно получить согласие второй половины. Если этого не сделать, в дальнейшем муж или жена продавца смогут оспорить сделку в судебном порядке, — рассказывают в нотариате.

Таким образом, правильный вопрос покупателя к продавцу машины отнюдь не «доедет то колесо, если случилось в Москву или не доедет?». В первую очередь надо поинтересоваться: женат ли он. Если ответ: «Да», то спросить, как смотрит его жена на предстоящую сделку. И не просто спросить, а потребовать принести официальную бумагу от жены с согласием на продажу.

Еще важно убедиться, не находится ли автомобиль в залоге. Чаще под таким обременением оказывается автотранспорт на вторичном рынке, но и в салонах такое встречается, — поясняют нотариусы.

Иными словами, машина, может быть не арестована, а ее хозяин нисколько не банкрот и вполне дееспособен. Но на самой машине висят долги. Образно говоря, хозяин взял у кого-то деньги и поклялся своим автомобилем, что вернет. Если же с расплатой возникнут проблемы, то придется отдать авто. В былые годы от этого пострадало немало добросовестных покупателей: не успевали они сесть за руль покупки, как к ним приходили суровые люди из банка и забирали ее.

Прежде всего покупатель должен проверить, не висят ли на машине долги. Но есть и другие риски

Сегодня покупатель защищен: если наведет справки в базе данных нотариата.

Проверить машину на предмет залога можно круглосуточно и совершенно бесплатно с помощью реестра уведомлений о залоге движимого имущества на портале ФНП. Для этого нужно ввести данные о машине — VIN- либо PIN-код, номер шасси или кузова. Также возможна проверка по ФИО продавца, — напоминают в нотариате.

Еще один серьезный риск — приобрести автомобиль у так называемого «ведомого» продавца, которого сумели околдовать мошенники. Обращение к нотариусу может, в целом, защитить покупателя автомобиля.

источник: «Российская газета»