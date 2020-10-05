Что показала проверка строительства психоневрологического интерната в Красногвардейском районе

В строительстве психоневрологического интерната в Красногвардейском районе имеются существенные отставания согласно графику производства работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры РК.

В строительстве психоневрологического интерната в селе Некрасово Красногвардейского района имеются существенные отставания согласно графику производства работ. Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов с рабочим визитом посетили объект строительства психоневрологического интерната на 250 мест, — говорится в сообщении.

Министр строительства и архитектуры РК сообщил, что на объект выезжал месяц назад. В то время были выявлены нарушения и отставания от графика производства работ. Кроме того, количество строителей не соответствовало плановым требованиям, их число не превышало 70 человек.

Сегодня с Евгением Константиновичем, Карленом Петросяном, а также с представителями заказчика проверили строительство объекта. Хочу отметить, что ранее подрядчику была поставлена задача составить «догоночный» график производства работ. На сегодняшний день количество строителей также не соответствует плану. Согласно составленному графику, на объекте должно работать 143 человека, фактически их 106, — сообщил Михаил Храмов.

Однако, министр подчеркнул, что, исходя из остатка лимитов финансирования на текущий год, а также нормы выработки на одного рабочего в день, на объекте должно трудиться не менее 250 человек.

Строительную готовность объекта оцениваем как низкую. Вместе с тем, строительный мусор на территории до сих пор не убран, — сказал Храмов.

По итогам проверки сделаны соответствующие выводы, относительно работы подрядной организации «будет приниматься решение».

Фото: минстрой РК.