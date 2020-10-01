Что положено пенсионерам. 1 октября — Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября с 1991 года. Рассказываем о некоторых социальных гарантиях, которые положены пенсионерам в России

Пенсионный возраст в России в соответствии с законом установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако помимо пенсионных выплат, государством предусмотрены различные меры поддержки пенсионеров. Это могут быть льготы на социальные услуги, продовольствие, лекарства и лечение. Они могут быть федеральными, а могут зависеть от региона.

Налог на имущество.

Пенсионеры в России не платят налог на следующее имущество:

жилой дом;

квартиру, комнату;

гараж, машино-место;

единый недвижимый комплекс;

помещение, используемое для творческой мастерской, ателье, студии, негосударственного музея, галереи, библиотеки;

дом или жилое строение, которые расположены на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства.

NB: льготу можно получить только на один объект каждого вида. То есть, если у пенсионера дом и квартира, то он не платит ни за то, ни за другое. Но если у пенсионера две квартиры, то за одну придется платить.

Работающим пенсионерам положена еще одна льгота: имущественные вычеты по расходам на приобретение или строительство. Вычет предоставляется за три налоговых периода, предшествующие периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных вычетов. Чтобы получить эту льготу, нужно подать заявление в ведомство.

Проезд.

Льготы на проезд в общественном транспорте различаются в разных регионах – уточнить можно в местном органе соцзащиты или на портале Госуслуги . Если пенсионер не пользуется общественным транспортом, то вместо льготного проезда можно получать денежную компенсацию.

Адресная социальная поддержка.

Перечень услуг адресной соцподдержки и критерии получателей устанавливаются отдельно для каждого региона по согласованию с федеральными органами власти.

Помощь может быть предоставлена в виде:

денежной выплаты;

вещевой и продовольственной помощи;

предоставления соцработника (для пенсионеров, неспособных к самообслуживанию) и др.

ЖКХ.

Для неработающих пенсионеров есть льготы по оплате ЖКУ и капремонта. Можете ли вы получить эти льготы, вам подскажут в местной администрации или на Госуслугах.

Также одиноким пенсионерам положены ежемесячная денежная компенсация телефонной связи и скидка 50% на использование телевизионной коллективной антенны.

Льготы пенсионерам на протезирование.

На федеральном уровне такие льготы есть для военных пенсионеров, которые прослужили не меньше 20 лет и уволились по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или сокращению штата или отслужили не менее 25 лет и уволились по любым основаниям.

Также этой льготой могут пользоваться пенсионеры со статусом Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы.

Остальные пенсионеры могут рассчитывать на региональные льготы.

Бесплатные лекарства и лечение в санатории.

Бесплатно получить лекарства могут следующие категории:

инвалиды войны;

участники Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

военнослужащие, проходившие военную службу в период ВОВ;

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

лица, чья работа во время ВОВ обеспечивала нужды фронта;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;

инвалиды.

Пенсионер с заболеванием из этого списка может получить путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, а также бесплатный проезд в пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Эти три услуги — лекарства, лечение и проезд к месту лечения — объединяются в пакет соцуслуг. Пенсионер может отказаться от нескольких соцуслуг или от всего пакета и попросить заменить их денежной выплатой.

Чтобы получить лекарства, необходимо взять у лечащего врача рецепт. Чтобы подать заявление на санаторно-курортное лечение, нужно получить справку у лечащего врача в поликлинике по месту жительства и приложить к заявлению на получение санаторно-курортного лечения. После того как органы соцзащиты выдадут санаторно-курортную путевку, в той же организации, что выдала справку, следует получить санаторно-курортную карту.

Повышение пенсии после 80 лет.

Получателям страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, размер фиксированной выплаты к пенсии увеличивается на 100%.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.