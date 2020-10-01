Что положено пенсионерам. 1 октября — Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября с 1991 года. Рассказываем о некоторых социальных гарантиях, которые положены пенсионерам в России
Пенсионный возраст в России в соответствии с законом установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако помимо пенсионных выплат, государством предусмотрены различные меры поддержки пенсионеров. Это могут быть льготы на социальные услуги, продовольствие, лекарства и лечение. Они могут быть федеральными, а могут зависеть от региона.
Налог на имущество.
Пенсионеры в России не платят налог на следующее имущество:
- жилой дом;
- квартиру, комнату;
- гараж, машино-место;
- единый недвижимый комплекс;
- помещение, используемое для творческой мастерской, ателье, студии, негосударственного музея, галереи, библиотеки;
- дом или жилое строение, которые расположены на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства.
NB: льготу можно получить только на один объект каждого вида. То есть, если у пенсионера дом и квартира, то он не платит ни за то, ни за другое. Но если у пенсионера две квартиры, то за одну придется платить.
Работающим пенсионерам положена еще одна льгота: имущественные вычеты по расходам на приобретение или строительство. Вычет предоставляется за три налоговых периода, предшествующие периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных вычетов. Чтобы получить эту льготу, нужно подать заявление в ведомство.
Проезд.
Льготы на проезд в общественном транспорте различаются в разных регионах – уточнить можно в местном органе соцзащиты или на
Адресная социальная поддержка.
Перечень услуг адресной соцподдержки и критерии получателей устанавливаются отдельно для каждого региона по согласованию с федеральными органами власти.
Помощь может быть предоставлена в виде:
- денежной выплаты;
- вещевой и продовольственной помощи;
- предоставления соцработника (для пенсионеров, неспособных к самообслуживанию) и др.
ЖКХ.
Для неработающих пенсионеров есть льготы по оплате ЖКУ и капремонта. Можете ли вы получить эти льготы, вам подскажут в местной администрации или на Госуслугах.
Также одиноким пенсионерам положены ежемесячная денежная компенсация телефонной связи и скидка 50% на использование телевизионной коллективной антенны.
Льготы пенсионерам на протезирование.
На федеральном уровне такие льготы есть для военных пенсионеров, которые прослужили не меньше 20 лет и уволились по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или сокращению штата или отслужили не менее 25 лет и уволились по любым основаниям.
Также этой льготой могут пользоваться пенсионеры со статусом Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы.
Остальные пенсионеры могут рассчитывать на региональные льготы.
Бесплатные лекарства и лечение в санатории.
Бесплатно получить лекарства могут следующие категории:
- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие военную службу в период ВОВ;
- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, чья работа во время ВОВ обеспечивала нужды фронта;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;
- инвалиды.
Пенсионер с заболеванием
Чтобы получить лекарства, необходимо взять у лечащего врача рецепт. Чтобы подать заявление на санаторно-курортное лечение, нужно получить
Повышение пенсии после 80 лет.
Получателям страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, размер фиксированной выплаты к пенсии увеличивается на 100%.
Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.
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