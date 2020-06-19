Что с водой в Крыму?  Дожди помогли

Обильные осадки, выпавшие в Крыму на этой неделе, дали ежедневный приток в Симферопольское водохранилище в объеме порядка 120 тысяч кубометров. Крымская столица обеспечена питьевой водой как минимум на 90 дней. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Симферопольское водохранилище наполнено на 22% от нормального объема. Питьевой воды хватит на более чем 90 дней. Сейчас пошли дожди – мы видим естественный приток. Если погода не изменится, то вопрос решится сам собой, — заявил Аксёнов.

Он напомнил, что Симферополь «запитан» от трех водохранилищ, общий объем наполнения которых составляет 30% от заявленной мощности. В качестве альтернативы ведутся работы по переброске воды из других источников.

У нас освободился определенный объем воды, ранее эта вода перебрасывалась в Феодосию и Керчь. Сегодня они запитываются из ряда водозаборов – Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского. А объем воды 60 тысяч кубометров в сутки дополнительно можно перебросить на Симферополь, – уточнил Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что инвестиционный пакет по проекту переброски воды уже подготовлен и проходит согласование в федеральном правительстве. Власти рассчитывают завершить работы до конца года.

Время проведения работ в принципе для крупной компании может составить 4,5-5 месяцев… Практически это даст возможность до конца года обеспечить Симферополь в полном объеме, даже в условиях засухи, питьевой водой, — заявил Глава Крыма.

Аксёнов также напомнил, что улучшению ситуации водоснабжения столицы Крыма способствует и запуск водовода от Вилинского водозабора, откуда в систему водоснабжения Симферополя ежесуточно подается дополнительно порядка 24 тысяч кубометров воды. В ближайшее время крымская столица начнет получать воду и из Ивановского водозабора. Перепуск на Симферополь воды из двух водозаборов в общем обеспечит столице Крыма дополнительно до 57 тысяч кубометров воды ежесуточно.

Ежедневное потреблении воды Симферополя – 160 тысяч кубометров в сутки.