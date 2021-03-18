Что сегодня сказал Владимир Путин общественности Крыма и Севастополя

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя. Приводим его выступление, давшее начало этому диалогу.

Очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны – большой, огромной России. А встречи с крымчанами, севастопольцами, приуроченные к этой без всякого преувеличения исторической дате, становятся у нас традицией. Считаю важным и необходимым постоянно поддерживать прямой контакт с вами. Вы знаете ситуацию на месте, сталкиваетесь и с нерешенными пока задачами, проблемами, знаете о них лучше даже профильных экспертов, можете непредвзято, объективно оценить те, надеюсь, позитивные перемены, которые тоже приходят в вашу жизнь, результаты усилий органов власти, нашей общей с вами, большой работы по развитию Крыма и Севастополя, — сказал Владимир Путин.

По его словам, крымчане, севастопольцы, вместе со всей страной сделали немало. Со своей стороны центральная власть вкладывает значительные средства в экономику, в социальную сферу, в транспортную инфраструктуру полуострова. Особое внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия древней, героической, без преувеличения, священной крымской земли. Работа, отметил Президент, идёт постоянно, системно и по всем ключевым направлениям. Но предстоит сделать еще больше.

Вы сами хорошо знаете, сколько всего ещё нужно построить, отреставрировать, привести в порядок, сколько проблем накопилось за предыдущие десятилетия, а многие из них фактически не решались, находились «в загоне» все эти годы. Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры. Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее навёрстывать время, двигаться вперёд, создавать условия для достойной, комфортной жизни, быта, отдыха людей, расширять возможности в медицине, образовании, поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать, безусловно, инвесторов, чтобы экономика не замирала между туристическими сезонами, чтобы открывались новые рабочие места; безусловно, чтобы росли зарплаты и были востребованы специалисты, молодёжь в самых разных областях, чтобы Крым и Севастополь были самодостаточными, успешными, безопасными и современными регионами с самыми высокими стандартами жизни. Давайте поговорим обо всем, что вас волнует, что вы сами считаете важным. И сразу после нашей встречи, с учётом её итогов и ваших предложений будет проведено специальное совещание. Обсудим с руководителями Правительства России, регионов насущные вопросы развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя, — сказал Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru.