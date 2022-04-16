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Что такое воинское товарищество – ответ знает история. Хроники подвигов от Минобороны РФ

Что такое воинское товарищество – ответ знает история. Хроники подвигов от Минобороны РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:55 16.04.2022

Боевое братство, воинское товарищество… Это не просто красивые слова. Это настоящая дружба, скрепленная огнем и порохом, готовность прийти на помощь, прикрыть спину соратника, пожертвовать собой ради многих. История знает немало таких примеров. Ну а в Минобороны РФ просто приводят примеры настоящего героизма. Это не беллетристика, это настоящее.

Спас боевых товарищей.

Водитель дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения ефрейтор Радмир Таов, доставляя боеприпасы наступающим российским войскам, попал под авиационный удар украинских националистов. Несмотря на это, он, умело маневрируя, вывел загруженный автомобиль из-под огня и выполнил поставленную задачу. Прибыв на поле боя, он бросился на помощь товарищам и в итоге вытащил из горящего автомобиля пять военнослужащих, чем спас им жизнь.

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В ноябре 1944 года ездовой батареи 45-миллиметровых пушек сержант Иван Кирлан, подвозя снаряды советским войскам, удерживающим плацдарм на берегу Дуная, попал под обстрел фашистов. Невзирая на это, он смог под огнем противника доставить боезапас. Оказавшись на огневой позиции батареи, он после выхода из строя заряжающего, занял в бою его место. Своей работой Иван Кирлан поддержал интенсивный огонь советских артиллеристов.

Что такое воинское товарищество – ответ знает история. Хроники подвигов от Минобороны РФ


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