Что там на площади Ленина в Симферополе делается? Стройка, которую контролирует из окна кабинета Аксёнов

В Симферополе продолжается обновление площади им. Ленина.

Специалисты подрядной организации ведут работы по капитальному обновлению и благоустройству общественной территории. Благоустройство выполняется в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды», — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

На объекте уже завершены мероприятия по подготовке основания для укладки тротуарной плитки (готовность 100%), завершаются работы по возведению опорных стен, ведутся подготовительные работы по созданию армировочного каркаса для ступеней и в ближайшие дни начнётся бетонирование этих зон. Укладка сетей электричества завершена на 100% и подготовлены специальные конструкции для цветочных клумб.

Напомним, эту стройку из окна кабинета контролирует Глава РК Сергей Аксёнов. И он ходом работ не доволен.