Что вы знаете о жестокой конкуренции в сфере продажи питьевой воды. Поджог в Белогорском районе

В Белогорском районе Крыма полицейские установили личность мужчины, который поджег автомат по продаже питьевой воды. Им оказался житель г. Томска.

Мужчина, находясь возле многоквартирного дома, расположенного в городе Белогорск, умышленно на почве конкуренции совершил поджог водомата, тем самым причинил значительный материальный ущерб местному жителю, в размере более 180 тысяч рублей. Подозреваемый свою вину признал и раскаялся в содеянном, — сообщили в МВД по РК.

По ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Фото: МВД по РК.