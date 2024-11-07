Что же произошло с пенсионеркой там, где, по идее, о ней должны были заботиться, — узнает Следком

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о совершении противоправных действий в отношении инвалида в одном из специализированных учреждений в Симферополе.

В Информационный центр СК России обратилась жительница Республики Крым. Она сообщила о совершении противоправных действий в отношении ее пожилой родственницы, являющейся инвалидом, в одном из специализированных учреждений в городе Симферополе. В сентябре текущего года семья заявительницы заключила договор с целью реабилитации и ухода за женщиной. Однако через месяц на теле пенсионерки обнаружены многочисленные повреждения. Кроме того, обратившаяся полагает, что жизненно необходимые лекарственные препараты инвалиду не предоставлялись, — сообщили в Следкоме.

Подчеркивается, что в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Андрею Анатольевичу Быкову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, — отметили в Центральном аппарате Следственного комитета России.

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