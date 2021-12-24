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В Симферополе будут судить мошенников:  «сдавали в аренду» чужую квартиру
Иллюстрация: открытые источники

Чтобы знали: в ФНС рассказали, как отслеживают нелегально сдающих квартиры в аренду

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:11 24.12.2021

Большинство объявлений о сдаче жилья в аренду размещаются в интернете, поэтому налоговикам не так сложно их отследить. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

90% съема жилья происходит через рекламу в интернете. Это не самый сложный ресурс для доступа для того, чтобы мы идентифицировали эту аренду, — говорит эксперт.

По словам Даниила Егорова, налог на профессиональный доход в 4% не является той суммой, ради которой стоит «рисковать многим, сдавая квартиру в аренду».

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Глава ведомства отметил, что налоговый режим для самозанятых используют уже 3,5 млн человек.

Подключение занимает 3 минуты, выход из него занимает 1 минуту, платеж автоматический. По-моему, выбор достаточно очевиден и совсем не сложен, — заключил специалист.

Источник: Российская газета

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