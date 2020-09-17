Чубаров живет в параллельной реальности. В частности, в той, где Украина воюет с Россией

Вот, честно, иногда, особенно раздражаясь упоростостью украинского сегмента соцсетей и майданутостью диванных экспертов, даже уже хочется, да и фиг с ним, пусть Украина объявит нам войну. Все сразу встанет на свои места. Кто-то получит по щам, кто-то будет ныть и выть, призывая «демократический запад», кто-то галстуки жевать, из Киева и Львова полетят стаями самолеты с «беженцами» и «жертвами агрессии». Эх. Но в этой реальности войны между Украиной и Россией нет. Есть гражданская война на Украине, и мира официальный Киев не очень-то в ней желает. Для этого, собственно, (ну и дабы «массы разогреть и сплотить») и муссируется штамп о «руке Москвы».

Но есть персонажи в уникальном политикуме «незалежной», для которых эпитетов не придумано еще. Рефат Чубаров. Лидер запрещенного в России экстремистского меджлиса. Он уверен, что Украина ведет войну с Россией 7-й год. Наверное побеждает. Незлежный дзольдат скоро омоет ноги в Тихом океане… В параллельной реальности.

Но свою психическую болезнь политик выставляет на люди. Мало того, еще и под предлогом запрета слов «Москва», «Симферополь». Короче, этот деятель на своей странице в Facebook в приказно-возмущенном тоне требует сменить название запорожского торгового центра «Москва – Симферополь».

Предполагаю, что название «Москва – Симферополь» было предоставлено торговому центру в Запорожье еще до 2014 года. Тем более, что указанный магазин расположен на ул. Новороссийская, которая пересекается с автотрассой Москва – Харьков – Запорожье – Симферополь. Очевидно, владельцы торгового предприятия таким нехитрым способом рассчитывали привлекать покупателей из числа россиян, направлявшихся по дороге на своих машинах в Крым. Но, су…и, российско-украинская война продолжается уже седьмой год, Крым оккупирован, а в Симферополе, как и в других городах полуострова, почти каждый день российские оккупанты совершают погромы домов крымских татар, арестовывают и незаконно лишают свободы граждан Украины. Ау, местные депутаты и лидеры запорожских организаций политических партий Украины – или вам тоже все по барабану? – возмутился Чубаров.

«С…и» особенно политично и парламентарно. Как бы призыв к действию, не находите? На месте владельцев запорожского ТЦ я об охране бы подумал. Приказ озвучен: сломать, снести, сжечь… «Время-то военное». «Война все спишет».

Но классика вечна…

Сеня Фрименс.

Фото, понятно, со страницы Чубарова в Facebook. Не ходите туда, опасно для психики.