Чудеса убеждения? В Севастополе собственник сам сносит плод своих трудов – четырехэтажное здание

В Севастополе собственник незаконного капитального строения в Стрелецком проезде приступил к демонтажу. Об этом сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Через суд нашим Департаментом были сняты обеспечительные меры. В тот же день собственник земельного участка изъявил желание самостоятельно демонтировать один этаж, но по решению суда, объект должен быть демонтирован полностью. Если собственник самостоятельно не реализует это решение, то мы его демонтируем своими силами и взыщем средства с должника. Собственнику также необходимо провести мероприятия по обеспечению безопасности на объекте, чтобы строительные материалы не нанесли ущерб людям и близлежащим домам. В свою очередь мы проконтролируем вывоз строительного мусора с участка после демонтажа. На сегодняшний день мы ведем работу с 10 незаконными строениями в городе, – пояснил Евгений Горлов.