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Чудеса убеждения? В Севастополе собственник сам сносит плод своих трудов – четырехэтажное здание

Чудеса убеждения? В Севастополе собственник сам сносит плод своих трудов – четырехэтажное здание

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:23 06.06.2020

В Севастополе собственник незаконного капитального строения в Стрелецком проезде приступил к демонтажу. Об этом сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Чудеса убеждения? В Севастополе собственник сам сносит плод своих трудов – четырехэтажное здание

Через суд нашим Департаментом были сняты обеспечительные меры. В тот же день собственник  земельного участка изъявил желание самостоятельно демонтировать один этаж, но по решению суда, объект должен быть демонтирован полностью.  Если собственник самостоятельно не реализует это решение, то мы его демонтируем своими силами и взыщем средства с должника. Собственнику также необходимо провести мероприятия по обеспечению безопасности на объекте, чтобы строительные материалы не нанесли ущерб людям и близлежащим домам. В свою очередь мы  проконтролируем вывоз строительного мусора с участка после демонтажа. На сегодняшний день мы ведем работу с 10 незаконными строениями в городе, – пояснил Евгений Горлов.

Чудеса убеждения? В Севастополе собственник сам сносит плод своих трудов – четырехэтажное здание

Напомним, собственник незаконно (что следует из решений судов) возвел четырехэтажное здание на участке для индивидуального жилищного строительства по адресу Стрелецкий проезд, 14. Полномочия по сносу здания были возложены на ГБУ «Парки и скверы». Но собственник сносит здание своими силами…

Чудеса убеждения? В Севастополе собственник сам сносит плод своих трудов – четырехэтажное здание

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Чудеса убеждения? В Севастополе собственник сам сносит плод своих трудов – четырехэтажное здание

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