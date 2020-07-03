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ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции. «За» - 77,92% проголосовавших россиян
Фото: ЦИК

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции. «За» — 77,92% проголосовавших россиян

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:45 03.07.2020

Центризбирком России в ходе заседания в пятницу, 3 июля, утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции. Обработка 100% протоколов показала, что за принятие поправок высказались 77,92% проголосовавших (почти 58 млн. россиян), против — 21,27% (около 16 млн. граждан страны). Итоговая явка по стране составила 67,97%.

По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, согласно которому изменения в Конституцию РФ, предусмотренные статьей первой РФ о поправке в Конституцию РФ о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти, за которые проголосовали более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании, считаются одобренными, — зачитала принятое постановление глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

В ходе заседания был подписан итоговый протокол.

По словам Памфиловой, легитимность всероссийского голосования по поправкам к Конституции является бесспорной. Она также подчеркнула, что все избирательные комиссии в полном объеме выполнили задачи по обеспечению безопасности людей как на этапе подготовки к голосованию, так и в ходе его проведения.

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции. «За» - 77,92% проголосовавших россиян

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