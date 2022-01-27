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В Крыму возвращаются строгие коронавирусные ограничения
Фото: leo2014, pixabay.com

Covid-19 в Крыму: госпитализированы 89, но заразились новой коронавирусной инфекцией 380 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:42 27.01.2022

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 26 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 380 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 131 158  положительных на Covid-19.

За истекшие сутки госпитализировано 89 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 51 317 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 313 человек, выздоровевших за весь период – 122 139, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

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Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-348-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

Коронавирус в Крыму: госпитализированы 89 человек, но заразились 380


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