COVID-19 в Севастополе. 138 человек выписаны из больниц, 110 обратились к медикам за помощью

По состоянию на 9 сентября в Севастополе зарегистрированы 110 новых случаев заболевания COVID-19.

138 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 59 до 85 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 28 321 человек. В настоящий момент выздоровели 25 804 человек, 1052 умерли. Под наблюдением находится 731 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В Севастополе на утро 9 сентября сделали прививку от коронавируса 133 604 человека. Второй этап вакцинации прошли 123 584 жителя региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 9 сентября поступило более 173 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.