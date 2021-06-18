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Фото: leo2014, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе. 55 заразившихся, прививку от коронавируса сделал 72 870 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:16 18.06.2021

По состоянию на 18 июня в Севастополе зарегистрированы 55 новых случаев заболевания COVID-19.

46 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 43 и 87 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 513 человек. В настоящий момент выздоровели 14 135 человек, 708 умерли. Под наблюдением находится 380 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В Севастополе на утро 18 июня сделали прививку от коронавируса 72 870 человек. Второй этап вакцинации прошли 61 995 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя. Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 18 июня поступило более 84 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме, — отмечают специалисты.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе. 55 заразившихся, прививку от коронавируса сделал 72 870 человек

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