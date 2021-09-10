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За один день – 161 случай заражения коронавирусом в Севастополе
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе. Курортный сезон к концу — ситуация стабилизируется?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:29 10.09.2021

По состоянию на 10 сентября в Севастополе зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19.

124 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 46 до 83 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 28 419 человек. В настоящий момент выздоровели 25 928 человек, 1056 умерли. Под наблюдением находится 737 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В Севастополе на утро 10 сентября сделали прививку от коронавируса 133 965 человек. Второй этап вакцинации прошли 124 030 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 10 сентября поступило более 176 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

COVID-19 в Севастополе. Курортный сезон к концу - ситуация стабилизируется?

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