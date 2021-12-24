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372 случая заражения коронавирусом за сутки. «Ковидная» хроника Крыма
Фото: pxhere.com

COVID-19 в Севастополе: наконец-то — выздоровевших за сутки почти в 5 раз больше, чем заразившихся

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:28 24.12.2021

По состоянию на 24 декабря в Севастополе зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19.

295 человек выписаны после выздоровления. Умерли 2 человека в возрасте 63 до 82 лет.  По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 313 человек. В настоящий момент выздоровели 49 314 человек, 1 580 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительств Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall». Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 24 декабря сделали прививку от коронавируса 271 254 человек. Второй этап вакцинации прошли 255 569 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 24 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

COVID-19 в Севастополе: наконец-то - выздоровевших за сутки почти в 5 раз больше, чем заразившихся

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