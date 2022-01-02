COVID-19 в Севастополе: полсотни заразившихся за сутки, на одного больше — выздоровели

По состоянию на 2 января в Севастополе зарегистрированы 50 новых случаев заболевания COVID-19.

51 человек выписан после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 65 и 73 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 797 человек. В настоящий момент выздоровели 50 167 человек, 1 842 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 2 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.