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В Крыму за сутки зарегистрировано 405 новых случаев COVID-19  

COVID-19 в Севастополе. Умерли — шестеро

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:49 31.07.2021

По состоянию на 31 июля в Севастополе зарегистрированы 164 новых случая заболевания COVID-19.

152 человека выписаны после выздоровления.  Умерли шесть человек в возрасте от 51 до 91 года.  По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 20 801 человек. В настоящий момент выздоровели 18 152 человека, 852 умерли.  Под наблюдением находится 677 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, площади 50-летия СССР, возле торговых центров «Муссон» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 31 июля поступило более 125 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе. Умерли - шестеро

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