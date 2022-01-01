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В Крыму – очередной антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки
Фото: leo2014, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе: в первый день нового года инфекция никого на тот свет не забрала

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 17:10 01.01.2022

По состоянию на 1 января в Севастополе зарегистрированы 47 новых случаев заболевания COVID-19.

82 человека выписаны после выздоровления. Умерших нет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 747 человек. В настоящий момент выздоровели 50 174 человека, 1 840 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состояниюo на 1 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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