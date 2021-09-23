COVID-19 в Севастополе. Заболевших на 5 человек меньше, чем выздоровевших

По состоянию на 23 сентября в Севастополе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19.

127 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 65 и 92 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 29 612 человек. В настоящий момент выздоровел 27 291 человек, 1 107 умерли. Под наблюдением находится 923 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В Севастополе на утро 23 сентября сделали прививку от коронавируса 137 611 человек. Второй этап вакцинации прошли 128 558 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 23 сентября поступило более 185 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.