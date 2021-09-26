COVID-19 в Севастополе. Заболевших почти в два раза больше, чем выздоровевших

По состоянию на 26 сентября в Севастополе зарегистрированы 145 новых случаев заболевания COVID-19.

75 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 79 лет и 81 года. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 30 022 человека. В настоящий момент выздоровел 27 520 человек, 1114 умерли. Под наблюдением находится 1073 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 26 сентября поступило более 185 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.