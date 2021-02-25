Cпрос на раннее бронирование жилья на курортный сезон в Крыму увеличился на 10%

Россияне начали активно готовиться к летнему отдыху в Крыму, спрос на раннее бронирование жилья на полуострове увеличился за первые два месяца года на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли аналитики сервиса Суточно.ру.

Вместе с этим сократилась средняя продолжительность отдыха. Эксперты связывают это с ростом цен на аренду жилья в Крыму. В среднем люди сейчас бронируют жильё в Крыму на 12 дней. Годом ранее эта цифра была больше – 14 дней, — отмечают в пресс-службе сервиса.

За год стоимость посуточной аренды жилья в Крыму увеличилась на 14%. Если летом 2020 года она составляла в среднем 2720 рублей, то летом 2021 года – уже 3110 рублей.

В этом году россияне стали значительно позже готовиться к летнему отдыху. Если в прошлом сезоне люди начинали бронировать жильё уже осенью, то этой осенью ранних летних бронирований было на 40% меньше. Зато в начале года, когда ситуация, связанная с пандемией, улучшилась, многие озаботились ранним бронированием на лето. К тому же в прошлом году был ажиотажный спрос, многие столкнулись с тем, что жильё уже всё было забронировано к началу летнего сезона, и теперь бронируют заранее, – комментирует основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.

Наибольшее число бронирований в данный момент наблюдается в Евпатории, Ялте и Севастополе. Далее идут Алушта, Гурзуф, Феодосия, Судак, Партенит и Гаспра.

По прогнозам экспертов, будущий сезон станет активнее прошлого, ожидаемый прирост по числу туристов – около 15%. Пик загрузки курортов придётся на первую половину августа.