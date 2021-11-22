Дачников предупреждают: зимой тоже могут быть штрафы. За неубранный снег, в частности

Садовые некоммерческие товарищества (СНТ), отмечает URА.RU , могут оштрафовать за неубранный снег. Об этом в беседе с URА.RU рассказала юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова.

Проезд — это ответственность самого СНТ. Если не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение, и будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи. Это будет ущерб для всех. Штраф будут платить из взносов. Значит, они пойдут на штраф вместо обеспечения жизнедеятельности товарищества, — сказала Надия Айнетдинова.

По мнению председателя Общероссийской организации «Садоводы России», экс-депутата Госдумы РФ Андрея Туманова, СНТ редко получают подобные штрафы. «Обычно не штрафуют. Почти никто не чистит дороги. Это дорого. Если оштрафуют, то на товарищество штраф где-то 100 тысяч рублей, а в кассе — ноль рублей. А как взыскивать? Денег нет, а там одни старушки», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в любом товариществе очень много нарушений, и инспекторы закрывают глаза на большинство.

Источник: URА.RU