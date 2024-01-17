«Дачную амнистию» предлагают снова продлить

Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, продлевающий так называемую дачную амнистию. Об этом сообщил «Российской газете» председатель комитета Павел Крашенинников.
В законопроекте речь идет о зданиях и сооружениях в СНТ, которые были построены до 30 декабря 2004 года и которые относятся к общему имуществу, — рассказал Павел Крашенинников. — Это, например, могут быть гаражи, сторожки, водонапорные башни и прочее. Возможность упрощенной регистрации таких объектов должна была истечь 1 января 2024 года. Мы предлагаем уравнять сроки со сроками действия общей амнистии для садовых и жилых домов граждан и упрощенной бесплатной приватизации земельных участков, то есть до 1 марта 2031 года», — рассказал он.
С инициативой выступила группа сенаторов и депутатов, среди которых Андрей Турчак, Павел Крашенинников.
Эксперты напоминают, что для регистрации зданий и сооружений общего пользования в упрощенном порядке достаточно правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества, без подготовки техплана. Документ нужно предоставить в МФЦ либо разместить на портале «Госуслуги». Но одна из основных причин проволочек — отсутствие у СНТ оформленных прав на земельные участки, на которых расположены те или иные объекты общего пользования.
Павел Крашенинников отметил, что если отменить упрощенный порядок, то зарегистрировать такие постройки можно будет только по решению суда, при условии подтверждения их соответствия строительным нормам и правилам.
По словам авторов законопроекта, не всеми садоводческим и огородническими некоммерческими товариществами была реализована возможность по оформлению прав в «упрощенном порядке» на такие объекты, в том числе в связи отсутствием оформленных прав на земельные участки, на которых такие объекты расположены.
Незарегистрированные дома и строения могут быть признаны самовольными постройками, что грозит их сносом. Важно предоставить возможность официально зарегистрировать строения всем желающим, — отмечает Павел Крашенинников.
Также сейчас проходит так называемая гаражная амнистия. Она позволяет гражданам до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.
Данная «амнистия» распространяется на капитальные гаражи, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 года) и расположенные на государственной или муниципальной земле. В конце прошлого года в Росреестре сообщали, что в рамках «гаражной амнистии» на тот момент было оформлено более 260 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Наибольшей популярностью «гаражная амнистия» пользуется в Татарстане, Московской, Ярославской, Ленинградской и Саратовской областях.
источник: «Российская газета»
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