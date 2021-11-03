Данные по запасам пресной воды под Азовским морем (и ее качеству) станут известны в конце декабря

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин затребовал к 27 декабря подробный геологический отчет с результатами исследований в Азовском море, которые проводила АО «Росгеология». Речь идет о поиске запасов пресной воды под дном водоема. Документ с соответствующим требованием опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации. Специалисты должны были оценить объемы имеющихся подземных вод и их качество с целью дальнейшего использования для питьевых или технических нужд.

Результатом предоставления субсидии является предоставление до 27 декабря 2021 г. в Федеральное агентство по недропользованию геологического отчёта, содержащего первичную и интерпретированную геологическую информацию, по результатам выполнения второго и третьего этапов геолого-разведочных работ с целью оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод в акватории Азовского моря, – говорится в документе.

Первичные исследования показали, что под дном Азовского моря находятся запасы воды, из которых можно ежегодно забирать от 0,5 до 1,2 миллиарда кубометров воды. Однако в последнее время появилось ряд сообщений о сильной минерализации этой воды. Официальные подтверждения или опровержения, судя по всему, последуют в конце декабря.