Данные ЗАГС смогут автоматически поступать в Единую информационную систему нотариата

Нотариальные публичные реестры и сервисы станут еще удобнее, а нотариальный акт — еще более защищенным. Правительственная комиссия одобрила законопроект, который включает нотариат, портал Госуслуг и судебных приставов в перечень получателей т.н. широковещательной рассылки сведений ЗАГС о государственной регистрации смерти. Это решает сразу ряд актуальных задач. В частности, доверенности, утратившие силу в связи со смертью доверителя, будут сразу отмечаться в Единой информационной системе нотариата, то есть по ним нельзя будет совершить сделку, распорядиться имуществом, снять деньги со счета. Автоматическое оповещение нотариусов о смерти граждан поможет оптимизировать процедуру выявления выморочного имущества и поможет сделать суперсервис «Утрата близкого человека» более удобным.

Сегодня нотариальные действия и сервисы нотариата защищают права граждан, бизнеса и законность действий во множестве сфер гражданского оборота, тем более с учетом его цифровизации. Так, все сведения об удостоверенных нотариусами доверенностях содержатся в Единой информационной системе нотариата, а публичный сервис на портале ФНП позволяет любому человеку в любой момент времени проверить — не отменялась ли доверенность, и выдавалась ли она вообще. Но смерть доверителя сразу прекращает действие доверенности, а в настоящий момент эта информация в нотариальные реестры автоматически не поступает. То есть и сами поверенные могут быть не в курсе, что действуют по уже недействительной доверенности, и мошенники могут использовать эту прореху в законе. Впоследствии, конечно же, сделки, совершенные по таким доверенностям, будут признаны недействительными, а добросовестные покупатели могут пострадать.

В соответствии с действующим законодательством сведения о смерти из Единого государственного реестра ЗАГС могут быть получены нотариусом только по запросу в отношении конкретного лица в связи с совершением нотариального действия. Когда в Единую информационную систему нотариата будут ежедневно поступать актуальные сведения из реестра ЗАГС в формате широковещательной рассылки, утратившие силу документы будут сразу отмечаться в реестре, оформить сделку или совершить другие юридически значимые действия по ним будет невозможно. Проверка доверенности на портале ФНП также сразу укажет на то, что она недействительна.

Ежедневное получение информации из реестра ЗАГС в автоматическом режиме также позволит гражданам получат всю необходимую для оформления наследства информацию с помощью суперсервиса «Утрата близкого человека», доступного на портале государственных и муниципальных услуг, а нотариусам — оперативно открывать наследственные дела, уведомлять наследников об этом. Система сможет сразу сообщать сведения о нотариусе, к которому необходимо обратиться для открытия наследственного дела, с учетом нотариального округа и последнего места жительства наследодателя.

Это будет еще один шаг законодателя в использовании потенциала электронного нотариата и его цифровой инфраструктуры в интересах стабильности и безопасности гражданского оборота, создания новых комфортных сервисов для людей, — отмечает президент ФНП Константин Корсик.

Отдельно стоит отметить такой важный момент, как помощь в выявлении т.н. выморочного имущества. По закону, если после смерти собственника недвижимого имущества на него не претендуют или в силу закона не могут претендовать наследники, либо наследники отсутствуют, либо лишены или отказались от наследства, имущество переходит в собственность государства. Но такое имущество, прежде всего — квартиры, нередко привлекает внимание мошенников. Они предпринимают попытки завладеть имуществом, затем — поскорее найти покупателя и перепродать его. Сейчас процесс выявления выморочного имущества достаточно сложен, что часто приводит к утрате имущества и наносит ущерб государству. По информации Департамента городского имущества г. Москвы, ежегодно информация по более чем 2000 объектов выморочной недвижимости поступает несвоевременно или не поступает вообще. В 2018 году по всей России не были оформлены наследственные права после смерти более 500 000 граждан.

Довольно долго проблема выявления выморочного имущества обсуждалась в органах государственной власти. Сложно сформировать эффективный механизм установления статуса такого имущества без существенных временных затрат. Синхронизация реестра наследственных дел ЕИС нотариата и реестра ЗАГС позволит повысить эффективность выявления выморочного имущества в автоматизированном режиме с последующей передачей информации в соответствующие государственные органы, ликвидируя возможность незаконного присвоения недвижимости и совершение сделок с ним, — подчеркивает советник президента Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию с органами государственной власти Елена Джуринская.

Кроме того, автоматизированная обработка информации из реестра ЗАГС в ЕИС нотариата полностью ликвидирует возможность несанкционированного получения сведений о завещаниях до смерти завещателя.

Источник: Федеральная нотариальная палата