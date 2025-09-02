Дантисты Крыма хорошо зарабатывают: их доход за 2024 год, по данным налоговиков, составил 3 млрд рублей

Сотрудники Управления ФНС России по Республике Крым проинспектировали стоматологические клиники и кабинеты. Как правило, в этой сфере применяется практика наличных расчетов или переводов с карты на карту по СБП. Из 363 налогоплательщиков данной сферы услуг в поле зрения налоговиков попали 95.

С введением санкций с февраля 2022 года цены на стоматологические услуги выросли на 30-40% из-за валютных колебаний и подорожания расходных материалов. Однако согласно проведенному анализу средний чек за создание голливудской улыбки у отобранной группы зубных докторов составлял менее 3 тысяч рублей, что категорически не соответствует сегодняшним рыночным ценам на лечение, протезирование и имплантацию. Кроме того, в данных кабинетах отсутствовала возможность безналичного расчета, что вместе с мизерной стоимостью лечения указывает на риски неприменения контрольно-кассовой техники. Добавим сюда минимальное количество наемных лиц – не более 3х – а это врачи, медсестры и уборщицы со средней зарплатой менее 20 тысяч рублей и получим все признаки теневой занятости.

К примеру, в ходе проведения контрольной закупки в ООО «Стоматологическая клиника ***» в г. Ялта налоговики установили факты неприменения ККТ, а также использование труда 3-х неоформленных наемных лиц. На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 статьи 14.5 КоАП РФ, а с ранее нетрудоустроенными сотрудниками клиникой заключены трудовые договора.

Призываю стоматологическое сообщество работать исключительно в легальном поле! Налоговые органы с каждым днем совершенствуют инструменты, позволяющие доказать уклонение от уплаты налогов. Никто не станет работать себе в убыток, и мастера сияющих улыбок не исключение!, — отметил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев.

источник: пресс-служба УФНС России по Республике Крым