Даны разъяснения по вопросу предоставления льготы по оплате выписок из ЕГРН ветеранам боевых действий﻿

В письме Росреестра приводятся категории лиц, относящихся к ветеранам боевых действий, а также отмечено, что право на получение льготы по оплате сведений из ЕГРН подтверждается документами, выданными в соответствии с действующим законодательством, в частности, удостоверением ветерана боевых действий.

Сообщается, что плата за предоставление сведений из ЕГРН вносится заявителем на основании уникального идентификатора начисления, который выдается (направляется) заявителю в момент подачи запроса о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. В этой связи при предоставлении заявителем соответствующего удостоверения начисление платы должно быть произведено с учетом льготы, установленной пунктом 3 Приказа Росреестра от 28.10.2024 N П/0335/24 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации».

<Письмо> Росреестра от 10.03.2025 N 13-00294/25 <О предоставлении льготы по оплате выписок из Единого государственного реестра недвижимости ветеранам боевых действий в соответствии с Приказом Росреестра от 28.10.2024 N П/0335/24 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации»>

источник: КонсультантПЛЮС

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