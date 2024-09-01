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Дарина Бойкова из Сакского района – победитель Открытого первенства Белоруссии по академической гребле
фото: Брестский гребной канал

Дарина Бойкова из Сакского района – победитель Открытого первенства Белоруссии по академической гребле

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:03 01.09.2024

В белорусском Бресте 22-24 августа более 200 сильнейших белорусских и российских спортсменов в возрасте до 23 лет боролись за медали Открытого первенства Белоруссии по академической гребле на олимпийской дистанции 2000 метров.

Гребцы-академисты соревновались в шести классах лодок: одиночке, парной двойке, парной четверке, двойке без рулевого, четверке без рулевого и восьмерке с рулевым. В активе россиян – 17 медалей (8 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых).

В частности, «золото» завоевала сборная российских юниорок в восьмерке с рулевым, в состав которой входила воспитанница ГБУ ДО РК «СШ № 1» г. Симферополя, уроженка села Геройского Сакского района Дарина Бойкова. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщил наставник спортсменки Вадим Бучеловский.

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В состав «золотой» восьмерки, помимо нашей землячки, также входили Анастасия Смагина, Анна Кореневская, София Ожерельева, Лилиана Пушкарева, Мария Жовнер, Виолетта Зинина, Ангелина Шевцова и Ирина Ульянова. Результат – 06.39,422 мин.

 

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