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Давал взятку инспектору – будь готов ответить по закону (даже за одну тысячу). Случай в Симферополе
Фото: vr-vyksa.ru

Давал взятку инспектору – будь готов ответить по закону (даже за одну тысячу). Случай в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:50 03.04.2024

В Симферополе местный житель за попытку дать взятку правоохранителю оказался на скамье подсудимых. 34-летний обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

По версии органов предварительного расследования, мужчина в феврале текущего года двигался на автомобиле по улице Киевской в городе Симферополе. В связи с совершением административного правонарушения он был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. Желая избежать ответственности, обвиняемый попытался передать должностному лицу взятку в размере 1 тыс. рублей. От незаконного вознаграждения сотрудник внутренних дел отказался, — рассказали в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.

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Для «наивных граждан», которые сейчас махнут рукой и пробурчат: «Да что там за тысячу будет?»… Будет, еще как будет. По «максимуму» — год колонии. По «минимуму» — крупный (до 200 тысяч рублей) штраф.

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