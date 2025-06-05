Дай волю травам, зарастет бурьяном.... Владельцев обязывают осваивать свои земельные участки﻿

Летом 2025 года в России вступают в силу новые правила управления земельными ресурсами, которые затронут всех владельцев земельных участков, включая дачников, собственников загородных домов и тех, кто владеет землей в границах населенных пунктов.

Основная цель нововведений — борьба с запущенностью земель и повышение ответственности владельцев за их использование. Заброшенные участки не только портят внешний вид, но и представляют экологическую угрозу. Государство усиливает контроль и устанавливает четкие требования к освоению земель.

В соответствии с новыми правилами, покупатели земельных участков после апреля 2025 года автоматически получают статус «освоенного участка» после регистрации права собственности. Для владельцев участков, приобретенных до вступления изменений в силу, предусмотрен переходный период до апреля 2028 года для приведения своих участков в соответствие с новыми требованиями.

Что подразумевается под «освоенностью»? Участок должен быть очищен от мусора, сорняков и строительных отходов. На нем должны находиться зарегистрированные постройки или вестись виды деятельности, соответствующие целевому назначению земли. Сельскохозяйственные участки должны использоваться по назначению. Неоформленные или аварийные здания могут стать причиной признания участка неосвоенным.

В случае невыполнения требований в установленный срок собственнику будет направлено предписание об устранении нарушений. При отсутствии действий могут последовать судебные разбирательства и изъятие участка, однако это произойдет только после предварительных предупреждений и попыток урегулировать ситуацию.

Цель нововведений — не усложнение жизни владельцам земли, а упорядочение использования земельных ресурсов. Власти стремятся к избавлению от заброшенных участков, нарушающих санитарные нормы и ухудшающих облик территорий.

Эксперты рекомендуют владельцам заблаговременно привести свои участки в порядок: оценить состояние земли, убрать мусор, оформить постройки, провести благоустройство. Это поможет избежать конфликтов с контролирующими органами и повысит рыночную стоимость земли.

Ухоженный участок — это не только имущество, но и актив, способный приносить доход и успешно продаваться. Новые правила мотивируют владельцев более ответственно подходить к управлению землей.

источник: КонсультантПЛЮС