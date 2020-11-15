Дед Мороз сократит новогодний тур по России из-за коронавируса. В Крым, скорее всего, не приедет

Но передаст видеопоздравление.

Дед Мороз не сможет посетить все города России в текущем году из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает его пресс-служба. Отмечается, что в те города, в которых Дед Мороз не сможет побывать, он отправит видео с поздравлениями.

Волшебник мечтает, чтоб в каждом городе, в каждом регионе дети и взрослые болели меньше, берегли себя, заботились о старших. Если он не сможет побывать во всех городах, то обязательно отправит новогоднее поздравление и непременно разместит его в своих официальных аккаунтах в канун Нового года, — процитировали сообщение пресс-службы на портале радиостанции Говорит Москва .

В пресс-службе уточнили, что густая борода и варежки заменят Деду Морозу маску и перчатки.

Во многом, такой «сокращенный тур» Деда Мороза объясняется и тем, что во многих регионах страны никаких массовых новогодних мероприятий и не планируется. Опять-таки, из-за коронавируса. В частности, в Крыму отменены гуляния, елки и утренники, но гостиницы и санатории все-таки будут (узким кругом) праздничные программы для туристов.

Крупных массовых новогодних мероприятий не стоит ожидать, будем говорить честно. В первую очередь это направлено на безопасность самих отдыхающих и местных жителей. При этом внутри объектов размещений — гостиниц и санаториев — готовятся разнообразные праздничные развлекательные программы, — заявил РИА Новости глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.

В то же время, очевидно, что муниципалитеты будут принимать решение по елкам самостоятельно. Так, в Ялте уже разработан план новогодних и рождественских мероприятий. Соответствующее постановление подписал врио главы администрации города, первый заместитель главы администрации Артем Мальцев.

Окончательный вариант праздничной программы будет зависеть от эпидемиологической ситуации, но, согласно утвержденного к настоящему времени плану, череда новогодних и рождественских мероприятий стартует 19 декабря и продлится до 7 января. А два пункта новогодних мероприятий – открытие главной новогодней елки на набережной и оформление города праздничной иллюминацией – будут исполнены при любой эпидситуации, – рассказала заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец.

В этот же день (19 декабря) состоится театрализованная программа для детей «Новогодний переполох», а на 26 декабря при благоприятной эпидобстановке запланировано проведение 11-го ялтинского «Дед Мороз парада» и выступления театра народной песни «Подворье» и кавер-групп».

Напомним, курортная Ялта попала в ТОП лучших мест для встречи Нового года. И Деда Мороза здесь все-таки ждут.