Действие апрельских школьных и студенческих проездных билетов перенесут в Севастополе на сентябрь

В период действия на территории города Севастополя режима самоизоляции проездные билеты на автобусы и троллейбусы практически не использовались, в связи с чем принято решение перенести срок действия школьных и студенческих проездных билетов с апреля на сентябрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Так как проездные билеты реализованы на платформе ЕГКС перенос срока действия произойдет автоматически. Стоимость школьного проездного билета на автобус и троллейбус составляет 340 рублей, студенческого – 680 рублей.