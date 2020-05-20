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Действие апрельских школьных и студенческих проездных билетов перенесут в Севастополе на сентябрь
Фото: sev.gov.ru

Действие апрельских школьных и студенческих проездных билетов перенесут в Севастополе на сентябрь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:55 20.05.2020

В период действия на территории города Севастополя режима самоизоляции проездные билеты на автобусы и троллейбусы практически не использовались, в связи с чем принято решение перенести срок действия школьных и студенческих проездных билетов с апреля на сентябрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Так как проездные билеты реализованы на платформе ЕГКС перенос срока действия произойдет автоматически. Стоимость школьного проездного билета на автобус и троллейбус составляет 340 рублей, студенческого – 680 рублей.

Действие апрельских школьных и студенческих проездных билетов перенесут в Севастополе на сентябрь

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