Дела семейные? В Симферополе полиция задержала агрессивного свекра – едва не убил свою невестку

В Симферополе оперативниками задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений своей невестке.

В дежурную часть полиции поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что ночью из дома по улице Красноармейской доставлена 45-летняя пациентка с переломами костей лица и ребер. Прибывшим в больницу правоохранителям женщина рассказала, что агрессивно настроенный свёкор, после совместного употребления спиртных напитков, нанес ей множественные удары по лицу и телу, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан подозреваемый — 52-летний симферополец. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений своим родственникам. От задержанного получены признательные показания.

По ч.1 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) возбуждено уголовное дело. Не в меру агрессивному свекру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.