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Делегация из Крыма принимает участие в работе Белорусского промышленно-инвестиционного форума
Фото: rk.gov.ru

Делегация из Крыма принимает участие в работе Белорусского промышленно-инвестиционного форума

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 28.09.2021

Делегация министерства промышленной политики Крыма, во главе с профильным министром Александром Тряновым принимает участие в работе Белорусского промышленно-инновационного форума – одного из значимых международных отраслевых мероприятий. Форум включает специализированные выставки “Техиннопром”, “Профсварка”, “Химия. Нефть и газ”, ”Полимеры и композиты”, а также деловую программу, посвященную трендам развития инвестиционного потенциала стран-участниц мероприятия.

Основная цель форума заключается в содействии предприятиям и организациям в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций, — сообщили в республиканском правительстве.

В составе делегации из Крыма: руководитель регионального Фонда развития промышленности Олег Дробышев, директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона, представители минпрома РК.

Делегация из Крыма принимает участие в работе Белорусского промышленно-инвестиционного форума

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