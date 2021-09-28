Делегация из Крыма принимает участие в работе Белорусского промышленно-инвестиционного форума

Делегация министерства промышленной политики Крыма, во главе с профильным министром Александром Тряновым принимает участие в работе Белорусского промышленно-инновационного форума – одного из значимых международных отраслевых мероприятий. Форум включает специализированные выставки “Техиннопром”, “Профсварка”, “Химия. Нефть и газ”, ”Полимеры и композиты”, а также деловую программу, посвященную трендам развития инвестиционного потенциала стран-участниц мероприятия.

Основная цель форума заключается в содействии предприятиям и организациям в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций, — сообщили в республиканском правительстве.

В составе делегации из Крыма: руководитель регионального Фонда развития промышленности Олег Дробышев, директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона, представители минпрома РК.