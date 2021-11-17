Делегация командования Черноморского флота прибыла в Алжир для подведения итогов учения

Делегация командования Черноморского флота во главе с заместителем командующего ЧФ, вице-адмиралом Аркадием Романовым прибыла в Алжирскую Народную Демократическую Республику для подведения итогов российско-алжирского учения «Совместные военно-морские маневры – 2021». Заключительный брифинг по итогам учения и встреча российской делегации с алжирскими коллегами состоится в командовании ВМС Алжира.

В рамках культурной программы для российских гостей организованы экскурсии в Центральный военный и этнографический музеи, Дворец Раиса «Бастион 23» и католический собор Африканской Богоматери.

Береговая и морская фазы российско-алжирского военно-морского учения прошли с 12 по 16 ноября на военно-морской базе Алжир и в юго-западной части Средиземного моря.

Целью учения стала отработка совместных действий ВМФ России и ВМС Алжира, а также укрепление безопасности в регионе, основными задачами — развитие двустороннего военного сотрудничества, обмен опытом между флотами при выполнении свойственных задач, планирование и координация мероприятий совместной военно-морской подготовки.

Российские и алжирские моряки отработали взаимодействие по пресечению нелегальных действий в море: пиратства, незаконной транспортировки грузов, террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. На период проведения морской фазы учения был сформирован единый штаб международного корабельного соединения. В соответствии с согласованным сторонами протоколом, командиром объединённого соединения является представитель ВМС Алжира командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин, начальником штаба соединения — командир Новороссийской военно-морской базы ЧФ контр-адмирал Виктор Кочемазов, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

От Черноморского флота в учении приняли участие экипажи фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и спасательного буксирного судна СБ-742. От ВМС Алжира — фрегат «Харрад» с вертолётом на борту, учебный корабль «Ля Суммам», спасательное судно «Эль Мунджид», патрульный самолёт и поисково-спасательный вертолёт.