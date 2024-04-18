Делегация прокуратуры Севастополя принимает участие в форуме-фестивале «Крымская весна» в Симферополе

17 и 18 апреля 2024 года в Симферополе проходит патриотический форум-фестиваль «Крымская весна», приуроченный к 10-летию вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

Мероприятия организованы Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках работы по государственно-патриотическому воспитанию. Они проводятся в Государственном Совете Республики Крым и прокуратуре Республики Крым. «Крымская весна» – символическое название исторического события, которое произошло 10 лет назад. Оно предопределило дальнейшую судьбу региона и его жителей, навсегда соединив нас с исторической Родиной – Россией. Весной 2024 года проходят праздничные мероприятия, приуроченные к годовщине Всекрымского референдума. Органы прокуратуры России, которые с первых дней встали на защиту прав жителей полуострова и интересов государства, присоединились к празднованию 10-летия вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Участниками форума-фестиваля стали руководство и работники прокуратуры Республики Крым, города Севастополя, Южной транспортной прокуратуры, органов государственной власти, представители Региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Республики Крым. Также к проведению фестиваля-форума привлечены руководство и студенты Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации и других высших учебных заведений, кадеты, школьники, юнармейцы.

Делегацию прокуратуры Севастополя возглавил заместитель прокурора города Анатолий Абраменко. В ее состав вошли молодые специалисты ведомства и работники аппарата прокуратуры города.

Начало форума-фестиваля ознаменовалось торжественным принятием Присяги прокурора молодыми специалистами прокуратуры Республики Крым и прокуратуры города Севастополя. Наш город на церемонии представлял помощник прокурора Нахимовского района Александр Калинько. Вместе с другими участниками он поклялся свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, активно защищать интересы личности, общества и государства, быть внимательным при рассмотрении обращений граждан, объективным и справедливым, постоянно совершенствовать свое мастерство.

Затем состоялась конференция, посвященная 10-ой годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. Среди ее участников выступил старший помощник прокурора города Севастополя по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Дмитрий Потанин.

В ходе конференции работники органов государственной власти, научного и педагогического сообщества, учащиеся кадетского класса прокуратуры Российской Федерации, студенты и работники прокуратуры обсудили историческое значение проведенного в марте 2014 года референдума.

Все участники мероприятия возложили цветы к памятнику освободителям города Симферополя, отдав дань памяти павшим воинам, которые ценой собственной жизни защитили мир от нацизма в годы Великой Отечественной войны.

Проведение патриотического форума-фестиваля «Крымская весна» продолжится завтра лекцией в рамках просветительского проекта Российского общества «Знание», гала-концертом и экскурсией в Центральный музей Тавриды.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя