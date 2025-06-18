Делегация Республики Крым — участник Петербургского международного экономического форума

Возглавил делегацию Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. В составе делегации: заместитель Председателя Совета министров – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов, генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Ирина Бойко.

Участие крымской делегации в форуме позволит привлечь новые инвестиции в регион, укрепить экономические связи и реализовать важные социально-экономические проекты, направленные на развитие Республики Крым и повышение уровня жизни ее жителей.

Справка: XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт с 18 по 21 июня 2025 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Главная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Деловая программа объединит более 150 сессий вокруг пяти ключевых треков: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству», «Человек в новом мире».

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым