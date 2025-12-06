Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Дело обрастает подробностями: дочь и внучку Ларисы Долиной привлекли к спору о продаже квартиры
Новости Республики
Дело обрастает подробностями: дочь и внучку Ларисы Долиной привлекли к спору о продаже квартиры
иллюстрация: THICHA SATAPITANON / Shutterstock.com

Дело обрастает подробностями: дочь и внучку Ларисы Долиной привлекли к спору о продаже квартиры

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 06.12.2025

Верховный суд привлёк к делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной её дочь Ангелину Долину, а также внучку. Сведения об этом размещены в картотеке суда, пишет издание «Ведомости».

Согласно материалам дела, дочь певицы Ангелина Долина является заинтересованным лицом, а также выступает в интересах своей несовершеннолетней дочери.

По этому процессу в качестве третьих лиц также привлечены Анжела Цырульникова, которую уже осудили по уголовному делу о мошенничестве в отношении Долиной, и столичное управление по вопросам миграции ГУ МВД.

Верховный суд рассмотрит жалобу на решения нижестоящих судов по иску Ларисы Долиной к покупательнице квартиры Полине Лурье на 16 декабря.

Напомним, в августе 2024 года Лариса Долина продала квартиру, как заявляется в деле, под влиянием мошенников. Аферисты представились сотрудниками силовых структур. Они убедили певцу продать квартиру в Хамовниках и перевести деньги на «безопасные счета», заверив, что сделка будет фиктивной.

Узнайте больше:  Эффект Долиной: «Распространение «бабушкиных схем» грозит правовой анархией» - Сергей Миронов

Суд пришёл к выводу, что действия певицы при оформлении сделки были неосознанными. В конце ноября суд отклонил жалобу покупательницы. Квартиру в Хамовниках вернули Ларисе Долиной, при этом покупательница осталась без недвижимости и без денег. Защита Лурье намерена оспорить выводы нижестоящих судов в Верховном суде, указав, что добросовестный покупатель не должен нести все риски, связанные с мошенничеством.

источник: ЦИАН

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.