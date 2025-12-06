Дело обрастает подробностями: дочь и внучку Ларисы Долиной привлекли к спору о продаже квартиры

Согласно материалам дела, дочь певицы Ангелина Долина является заинтересованным лицом, а также выступает в интересах своей несовершеннолетней дочери.

По этому процессу в качестве третьих лиц также привлечены Анжела Цырульникова, которую уже осудили по уголовному делу о мошенничестве в отношении Долиной, и столичное управление по вопросам миграции ГУ МВД.

Верховный суд рассмотрит жалобу на решения нижестоящих судов по иску Ларисы Долиной к покупательнице квартиры Полине Лурье на 16 декабря.

Напомним, в августе 2024 года Лариса Долина продала квартиру, как заявляется в деле, под влиянием мошенников. Аферисты представились сотрудниками силовых структур. Они убедили певцу продать квартиру в Хамовниках и перевести деньги на «безопасные счета», заверив, что сделка будет фиктивной.

Суд пришёл к выводу, что действия певицы при оформлении сделки были неосознанными. В конце ноября суд отклонил жалобу покупательницы. Квартиру в Хамовниках вернули Ларисе Долиной, при этом покупательница осталась без недвижимости и без денег. Защита Лурье намерена оспорить выводы нижестоящих судов в Верховном суде, указав, что добросовестный покупатель не должен нести все риски, связанные с мошенничеством.

