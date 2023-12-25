Дело севастопольского жилищно-строительного кооператива «Дом у моря» рассмотрит суд

Крупное мошенничество- 100%.

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы – граждан Российской Федерации 1977, 1976 и 1975 г.р. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые с целью хищения денежных средств граждан под видом их участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Севастополь, ул. Гавена, д. 7, создали жилищно-строительный кооператив «Дом у моря». В период с апреля 2016 года по октябрь 2019 года соучастники организовали функционирование кооператива в офисах на территории Ленинского района г. Севастополя. Для привлечения пайщиков они размещали рекламные объявления и распространяли информацию через риелторов. В результате им удалось ввести в заблуждение 19 жителей городов Севастополь, Владивосток, Москва, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Кемеровской и Московской областей, Республики Крым и других регионов. В общей сложности потерпевшие передали участникам организованной группы в качестве паевых взносов более 20 млн рублей, — сообщили в прокуратуре.

В действительности злоумышленники не могли и не намеревались выполнить взятые на себя обязательства по строительству дома и передаче потерпевшим жилых помещений, так как не имели правоустанавливающих документов на земельный участок по указанному адресу, проектной документации и разрешения на строительство.

Кроме того, они же с июня 2016 года по июнь 2017 года представили через 6 граждан – держателей материнского капитала, неосведомленных об их преступных намерениях, заведомо ложные и недостоверные сведения об осуществлении строительства данного многоквартирного дома в территориальные органы Пенсионного фонда РФ.

Обманув уполномоченных должностных лиц этих органов, они склонили их к перечислению материнского капитала на банковские счета ЖСК «Дом у моря» на сумму более 2,5 млн. рублей. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу, — уточнили в прокуратуре.

Ранее в тот же районный суд прокуратура города направила уголовное дело в отношении тех же обвиняемых по эпизодам преступной деятельности в отношении еще нескольких десятков потерпевших. Его рассмотрение продолжается. С учетом обоих уголовных дел участники организованной группы обвиняются в хищении более 97 млн. рублей у 82 потерпевших и свыше 7,5 млн. рублей средств материнского капитала.

В ходе предварительного расследования потерпевшими в рамках уголовных дел заявлены гражданские иски о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением. Сотрудниками полиции были проведены обыски по местам проживания участников организованной группы и в арендованных ими офисных помещениях, изъята компьютерная техника, электронные носители памяти, средства связи, печати, документы. На автомобили и земельные участки обвиняемых наложен арест.