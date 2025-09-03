Дело в отношении бывшего руководящего состава МУ «Дорожно-эксплуатационный участок» Ялты ушло в суд

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и двух его заместителей МУП «Дорожно-эксплуатационный участок» муниципального образования городской округ Ялта. Они обвиняются в получении взяток должностными лицами в особо крупном размере в составе группы лиц (ч.6 ст. 290, п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что с августа по октябрь 2024 года заместители организовали схему по получению взяток за содействие в заключении подрядчиком муниципальных контрактов с МБУ «ДЭУ» по уборке Ялты и беспрепятственном приеме выполненных работ.
В ходе переговоров с индивидуальным предпринимателем заместители обозначили, что им необходимо передавать за таковое покровительство 50% от полученной с контрактов прибыли. В результате подрядчик беспрепятственно прошел конкурс, за него были подготовлены все необходимые документы. В ноябре 2024 года должностные лица от ИП получили в общей сумме более 2,7 млн рублей, которые поделили между собой.
Преступная деятельность руководящего состава МБУ «ДЭУ» была пресечена во взаимодействии с УЭБиПК МВД по Республике Крым.
По месту работы и жительства фигурантов, а также свидетелей при силовой поддержке спецподразделения СОБР Крымской таможни произведены обыски, изъята документация и предметы, представляющие интерес для органов следствия.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя