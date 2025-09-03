Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Дело в отношении бывшего руководящего состава МУ «Дорожно-эксплуатационный участок» Ялты ушло в суд
Новости Республики

Дело в отношении бывшего руководящего состава МУ «Дорожно-эксплуатационный участок» Ялты ушло в суд

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:55 03.09.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и двух его заместителей МУП «Дорожно-эксплуатационный участок» муниципального образования городской округ Ялта. Они обвиняются в получении взяток должностными лицами в особо крупном размере в составе группы лиц (ч.6 ст. 290, п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что с августа по октябрь 2024 года заместители организовали схему по получению взяток за содействие в заключении подрядчиком муниципальных контрактов с МБУ «ДЭУ» по уборке Ялты и беспрепятственном приеме выполненных работ.

В ходе переговоров с индивидуальным предпринимателем заместители обозначили, что им необходимо передавать за таковое покровительство 50% от полученной с контрактов прибыли. В результате подрядчик беспрепятственно прошел конкурс, за него были подготовлены все необходимые документы. В ноябре 2024 года должностные лица от ИП получили в общей сумме более 2,7 млн рублей, которые поделили между собой.

Узнайте больше:  Подозревают в убийстве матери и младшего брата - в крымском селе Войково произошла трагедия

Преступная деятельность руководящего состава МБУ «ДЭУ» была пресечена во взаимодействии с УЭБиПК МВД по Республике Крым.

По месту работы и жительства фигурантов, а также свидетелей при силовой поддержке спецподразделения СОБР Крымской таможни произведены обыски, изъята документация и предметы, представляющие интерес для органов следствия.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x