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Демерджи-Яйла - в топе самых мистических мест для путешествий осенью по России
фото: pikist.com

Демерджи-Яйла — в топе самых мистических мест для путешествий осенью по России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:36 25.10.2024

25 октября отмечают Самый мрачный день.  А что такое мрачный день? Это день с хмурой погодой, когда можно  рассказывать страшные истории, глядя в оконный сумрак и подступающую ночь. Или просто решить — и отправиться в  путешествие по мистическим, немного пугающим местам.

1. На первом месте — Долина Смерти в Якутии, место, которое выбрали 24% голосовавших.    Это аномальная зона в долине реки Вилюй в Якутии. Про это место рассказывают различные легенды — про загадочные «котлы», уходящие в землю, про проклятия и болезни, которые подстерегают тех, кто рискнет разгадать тайну этого места.

2. На втором месте Город Мертвых в Северной Осетии-Алании, выбор  22% участников голосования.   Даргавский некрополь — самый крупный на Кавказе.  Здесь сотни родовых усыпальниц сооружения из песка и известняка. Говорят, что обычай таких похорон идет от зороастрийцев, запрещавших предавать тело земле. Город Мертвых находится в 42 километрах от города Владикавказ.

3. На третьем месте Демерджи-Яйла в Крыму, место, за которое высказались 12% участников.  Рассказывают, что здесь глыбы камней обрушились на кузнеца, помогавшего завоевателям родного края.  С Демерджи прекрасно вида Алушта, а также пик Чатырдага.

4. Аркаим привлек внимание 10% голосовавших. Это не самый старый уральский археологический памятник, но один из самых известных. И сейчас не только туристы, но и ученые наблюдают в этом городе бронзового века аномалии, объяснить которые сложно.

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5. За  Куршскую косу проголосовали 9 % участников.  До сих пор рассказывают легенды о жертвоприношениях, которые были на этой земле до прихода Тевтонского ордена. А аномальную зону Танцующего леса, где деревья скрючены в невообразимые кольца, можно увидеть лично.

6. Гору Белуху в Горном Алтае выбрали 8% голосовавших.   Рассказывают о великане Белое Ухо, который был убит здесь, о духах, которые могут предупредить путешественников об опасности — но если их не послушать, то последствия могут быть печальными.

7. Остров Ольхон на Байкале выбрали 6 % подписчиков.   Считается, что именно здесь обитают  древние духи Байкала. Сердцем Ольхона называют священную скалу Шаманку, где в сквозной пещере шаманы вершили свои ритуалы.

8. Ловозерские тундры собрали  5% голосов. Горы вокруг Ловозера на Кольском полуострове считаются одними из самых старых на Земле. Об этих местах ходит много легенд — о странном психозе, который овладевает некоторыми из местных путешественников, о «руинах Гипербореи», обнаруженных здесь.

9. Озеро Светлояр в Нижегородской области выбрали 3 % голосовавших.   Говорят, что именно под эти воды ушел город Китеж, чтобы не попасть в руки татаро-монгольских завоевателей.

10. Гору Воттвоваара в Карелии выбрали 62 % подписчиков.   Это место называют самым таинственным и мистическим в Карелии.  Здесь очень много сейдов, есть каменная лестница, идущая в небо, а на вершине горы — тоже перекрученные деревья. Воттоваара — значит «гора победы» на саамском языке.  Хотя сегодня многие называют ее «ведьминой горой».

источник: пресс-служба ТВИЛ

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