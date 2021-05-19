Демпинговать или нет: что будет с ценами в российских отелях после открытия Турции

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил более 300 отельеров Крыма и Краснодарского края и определил, что будет с ценами на отдых на российских курортах, когда откроют Турцию и другие популярные зарубежные направления.

Большинство владельцев оставят цены без изменений, на уровне прошлых лет – стоимость и так низкая в отелях. Вторая группа отельеров ответила, что цены будут снижать, так как ценообразование в отеле зависит от туристического спроса, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Будут ли владельцы снижать цены, если основные туристические направления откроют:

«Возможно, так как цены динамичные зависят от спроса», 20% «Уже практически всё забронировано, поэтому цены снижать не планируем», 30% «Останутся без изменений, цены не поднимались с прошлого года», 40% «Цены не завышены искусственно из-за закрытых границ, цены адекватные, как каждый год», 5% «Возможно, будут снижать, если будут понимать, что есть свободные места», 5%

Спада в бронировании российских направлений не наблюдается, сообщают аналитики сервиса TVIL.RU.

После того, как объявили о закрытии Турции, начался активный рост в бронировании Крыма и Краснодарского края. Звёздные и отели “на слуху” почти все забронированы до конца лета, ― комментирует директор по развитию и коммуникациям TVIL.RU Оксана Шустикова.



Санатории на курортах Кавказских Минеральных Вод забронированы полностью до конца июля. Есть варианты в частных гостиницах, апартаментах и квартирах, но и сейчас виден ажиотажный спрос на эти варианты. Мамы с детьми из Москвы ищут «небабушкины» варианты в России, очень придирчиво относятся к сервису, предъявляют большие требования к сервису в России.

По статистике TVIL.RU, всем вариантов не хватит на юге России, но и многие не поедут в толпы отдыхающих на море, поэтому 40% россиян рассматривают альтернативные варианты, как Марий Эл, Татарстан, Карелия, Байкал и другие направления.