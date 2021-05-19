Демпинговать или нет: что будет с ценами в российских отелях после открытия Турции

Сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство владельцев оставят цены без изменений, на уровне прошлых лет – стоимость и так низкая в отелях. Вторая группа отельеров ответила, что цены будут снижать, так как ценообразование в отеле зависит от туристического спроса, — отмечают в пресс-службе сервиса.
- «Возможно, так как цены динамичные зависят от спроса», 20%
- «Уже практически всё забронировано, поэтому цены снижать не планируем», 30%
- «Останутся без изменений, цены не поднимались с прошлого года», 40%
- «Цены не завышены искусственно из-за закрытых границ, цены адекватные, как каждый год», 5%
- «Возможно, будут снижать, если будут понимать, что есть свободные места», 5%
Спада в бронировании российских направлений не наблюдается, сообщают аналитики сервиса TVIL.RU.
После того, как объявили о закрытии Турции, начался активный рост в бронировании Крыма и Краснодарского края. Звёздные и отели “на слуху” почти все забронированы до конца лета, ― комментирует директор по развитию и коммуникациям TVIL.RU Оксана Шустикова.
Санатории на курортах Кавказских Минеральных Вод забронированы полностью до конца июля. Есть варианты в частных гостиницах, апартаментах и квартирах, но и сейчас виден ажиотажный спрос на эти варианты. Мамы с детьми из Москвы ищут «небабушкины» варианты в России, очень придирчиво относятся к сервису, предъявляют большие требования к сервису в России.
По статистике TVIL.RU, всем вариантов не хватит на юге России, но и многие не поедут в толпы отдыхающих на море, поэтому 40% россиян рассматривают альтернативные варианты, как Марий Эл, Татарстан, Карелия, Байкал и другие направления.
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